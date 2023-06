Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria complici e sempre più innamorati | beccati così al Pizza Village

è stata una delle grandi protagoniste della settima edizione del GfVip e tra le sue prime sostenitrici c'è sicuramente stata anche Sonia Bruganelli . L'ormai ex moglie di Paolo ...Si conferma buono il rapporto trae Sonia Bruganelli. Sui social i ringraziamenti per un regalo speciale... Un bel rapporto durante il periodo del GF Vip che, a quanto pare prosegue anche dopo. Parliamo di ...... che non ha perso occasione di lanciare un appello a Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle : Leggi ancheha denunciato il suo ex fidanzato, ecco perché! La ...

Antonella Fiordelisi stende tutti: scollatura da capogiro Calcio mercato web

Altro che crisi! Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più innamorati e complici. Ecco come sono stati beccati dai fan, video.Si conferma buono il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli. Sui social i ringraziamenti per un regalo ...