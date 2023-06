Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | mercoledì 21 giugno

... con tanto di tappeto rosso - anche se a ben vedere l'ultimo era rosa - che premia la moda sostenibile, giunta alla sesta edizione , siil 24 settembre presso il Teatro alla Scala di Milano , ...Amara: Behice non riesce ad uccidere Zuleyha! Quando Mujgan ha rivelato a Behice di sperare in cuor suo che Zuleyha morisse in ospedale, la zia ha preso una drastica decisione. ...Successivo Fiction & SoapAmaramercoledì 21 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 20 Giugno 2023 Sei Sorellemercoledì 21 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 20 Giugno 2023 Un ...

Terra Amara, trame, anticipazioni e spoiler dal 19 al 25 Giugno Napolike.it

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 21 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz viene a sapere che Zuleyha stava per essere uccisa. L'ex meccanico è fuori di sé!E' arrivato il momento della resa dei conti: nelle prossime puntate di Terra amara Mujgan obbligherà Zuleyha a impiccarsi, ecco cosa succederà ...