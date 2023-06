Anthony Fauci al Corriere |  «A che cosa e come dobbiamo prepararci dopo il Covid Le dieci lezioni»

Nelle scorse oreè stato insignito dall'Università di Siena della laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Nello stesso momento in cui allo scienziato americano veniva consegnata la pergamena però, ...Lunedì 19 giugno a Roma, in occasione della visita dia Roma, avrà luogo una manifestazione per protestare contro la sua presenza in Italia e in favore di una sanità e di una ricerca pubbliche e per il rispetto dei diritti sanciti dalla ...L'Università di Siena ha conferito la Laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia al professorStephene al professor Rino Rappuoli . Una cerimonia solenna, quella di sabato 17 giugno, culminata in piazza del Campo "Graduation Day" : 700 nuovi dottori e dottoresse che hanno ...

Anthony Fauci: «Come e a cosa dobbiamo prepararci dopo il Covid: le dieci lezioni» Corriere della Sera

Il virologo più famoso del mondo detta il suo «decalogo» e risponde al Corriere dela Sera sui dubbi e sui temi più controversi a proposito della pandemia ...L’immunologo statunitense: “Oggi la situazione è molto molto migliore di quanto non fosse due anni fa ma il virus non è scomparso, non ...