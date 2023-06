Anguissa | “Spalletti mi ha fatto un regalo speciale” | poi azzarda un super paragone per Kvara

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 giugno 2023) Frank Zamboha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Ahtletic, parlando dello Scudetto appena conquistato e non solo. Scopriamo cos’ha rivelato il camerunense. Senza dubbio è uno dei pilastri della squadra che è riuscita a portarsi a casa uno storico Scudetto. Grande diga del centrocampo del Napoli, Frank Zamboha conquistato il cuore dei tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di vedere quale sarà l’effetto di Rudi Garcia su di lui Il tecnico francese lo ha infatti lanciato nella sua esperienza all’Olympique Marsiglia e ora lo ritroverà proprio in azzurro. Il Nazionale camerunense ha parlato ai microfoni di The Athletic, facendo un sunto della stagione appena conclusa. L’intervista adLo Scudetto, il ricordo die le parole sutskhelia e Osimhen. ...