Anguissa | «Spalletti ha creato un Napoli perfetto | i suoi discorsi facevano venire i brividi»

(Di martedì 20 giugno 2023) The Athletic intervista Zambo, il centrocampista delcampione d’Italia. Di lui ha parlato anche Rudi Garcia. Il tecnico francese lo ha allenato ai tempi del Marsiglia. Il centrocampista camerunense ha raccontato al quotidiano inglese la cavalcata scudetto: «Solo una parola: incredibile. Non so se avete visto quando abbiamo giocato contro l’Udinese, ma dopo la partita tutto il campo era pieno di tifosi del. Pensavo ‘Oh mio Dio, stiamo giocando in trasferta e tutti i tifosi sono qui per noi’. La città era semplicemente fantastica, per come stavano festeggiando. Ho pensato: ‘Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, sai?’». «Non puoi uscire qui, i giocatori sono come dei. Grazie a Maradona e per tutto quello che lui ha fatto per questa squadra, avanno pazzi per i calciatori. Quindi io resto a ...