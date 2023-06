Angelina Mango | arriva il video ufficiale di Ci Pensiamo Domani

Vi piacerà se: avete nostalgia di Vallettopoli Verso migliore: Questa luna continua a bussare, mi sa che ho capito dove vuole arrivare Ci pensiamo domaniUn brano spensierato che ...Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena ,, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, ...Leggi Anche, 'Voglia di vivere': 'Ho scoperto che per me la musica non ha limiti' Sul palco, allestito per l'occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi , saranno presenti i ...

Amici 22, Angelina Mango vince il Disco d'oro con il suo singolo Ci pensiamo domani ComingSoon.it

Angelina Mango in ottobre partirà con “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, il suo primo tour che la porterà in giro per l’Italia, con otto appuntamenti live.MILANO - Angelina Mango si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, prodotto e organizzato da Live Nation, per portare tutta la musica del ...