Andrew Tate | l' ex campione di kickboxing ancora nei guai | è accusato di stupro e tratta di esseri umani

E' accusato di stupro e traffico di esseri umani,, l'ex campione di kickboxing e influencer , che nei mesi scorsi è stato arrestato in Romania . Il 37enne, ai domiciliari con il fratello Tristan, anch'egli accusato insieme ad altre due ...L'ex kickboxer ed influencer, già protagonista di un acceso scontro sui social con Greta Thumberg ( disse "Io ho 33 machcine e produco un sacco di emissioni" ), è stato nuovamente incriminato in Romania con l'accusa ..., ex campione di kickboxing e influencer tra i pi seguiti con milioni di follower, stato incriminato in Romania, dove si trasferito da tempo, per traffico di esseri umani e stupro. Lo hanno ...

Andrew Tate incriminato in Romania per stupro e tratta di esseri umani TGCOM

