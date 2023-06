Andrew Tate incriminato per stupro e traffico esseri umani

(Di martedì 20 giugno 2023) Dovranno rispondere delle accuse in Romania L’ex kickboxer e influencer britannico-americanoe suo fratello Tristan sono stati incriminati in Romania perdie per aver formato un gruppo criminale dedito allo sfruttamento sessuale di donne. I fratellisono stati arrestati per la prima volta nella loro casa di Bucarest a dicembre dopo un botta e risposta con l’attivista Greta Thunberg sui social. A marzo, sono stati trasferiti agli arresti domiciliari dopo la decisione di un giudice rumeno. Un tribunale di Bucarest ha citato sette presunte vittime che sarebbero srecludai fratelliattraverso false promesse di matrimonio....

La rissa social tra Greta Thunberg e Andrew Tate. DAL PROFILO UFFICIALE, ex campione di kickboxing e influencer tra i più seguiti con milioni di follower, è stato incriminato in Romania, dove si era trasferito da tempo, per traffico di esseri umani e stupro. L'influencer misogino che era stato arrestato in Romania alla fine dell'anno scorso, è stato incriminato da un tribunale rumeno.

Stupro e tratta di esseri umani, Andrew Tate incriminato in Romania TGCOM

Il controverso influencer 37enne oltre che ex campione di kickboxing, Andrew Tate è stato incriminato per stupro e traffico di esseri umani da un ...L'ex campione di kickboxing, 37 anni, era agli arresti domiciliari insieme al fratello Tristan dal primo aprile ...