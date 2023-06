Anche ai Windsor capitano le giornate no | ombrelli che si chiudono | tacchi che si incastrano | penne che macchiano Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di martedì 20 giugno 2023) L’imprevisto, la giornata storta, il momento no. Capita alle persone normali. E capitaai royal. Non sempre, anzi. Solitamente i membri della Royal family si trovano ad affrontare gli eventi pubblici avendo tutto sotto controllo. Ogni tanto, però, il caso forza la situazione generando contrattempi che, spesso, si trasformano in figuracce. Ne sa qualcosa re Carlo. Re Carlo e la penna maledetta Appena dopo la scomparsa della regina Elisabetta, re Carlo si è trovato ad affrontare un imprevisto che ha poi fatto il giro del web. Durante la cerimonia per la firma del libro dei visitatori al castello di Hillsborough, in Irlanda del Nord, la stilografica che aveva in mano ha cominciato a fare le bizze, sporcandogli la mano. Il sovrano, già nervoso per la morte ...