Analogo incidente dei Titàn 4 anni fa | il terrorizzante racconto del giornalista

Nel 2000 un altro sommergibile, sceso a quasi 4 km di profondità per vedere da vicino il relitto del Titanic, sfiorò, unmortale, racconta Guillen che visse in prima persona l'accaduto: "...... rimasto cieco ad un occhio in seguito ad undi cantiere, gli propone di offrirgli una ... Un rovesciamento di prospettivama di segno diametralmente opposto sia ha nella figura della ...a quello avvenuto nelle scorse ore, con un'escursionista che è stata morsa da un marasso nei pressi di Malga Val di Roda. Con l'arrivo della bella stagione infatti le possibilità ...

Due incidenti a Torino Lucento e Beinasco: auto contro monopattini elettrici, due uomini in ospedale TorinoToday

Nel 2000 un altro sommergibile, sceso a quasi 4 km di profondità per vedere da vicino il relitto del Titanic, sfiorò, un incidente mortale, racconta Guillen che visse in prima persona l'accaduto: ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...