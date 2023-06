Ammazzato di botte | nel 2012 aveva preso la licenza media

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutolaalla ‘Catullo’ di Pomigliano d’Arco (Napoli), il 43enne morto dopo essere stato picchiato da due giovani. Frederick Akwasi Adofo, nel, era ospitato, insieme ad un’altra cinquantina di migranti, nell’hotel Valle Verde, in attesa di asilo politico. Lo rende noto l’associazione “Città aperta”, presieduta dall’ex senatore Tommaso Sodano. “no attraversato il deserto – spiegano dall’associazione – era stato in un lager libico,attraversato il Mediterraneo, sballottato per circa due settimane in mare perchè il Governo non assegnava un porto di sbarco”. Ma arrivato in Italia Pomigliano d’Arco era diventata la sua casa. “Abbiamo accolto tante persone – ricorda l’ex parroco don Peppino Gambardella – e ...