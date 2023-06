Ammazzato di botte | dolore su Fb | ‘E’ Frederick | clochard gentile’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIndignazione e rabbia a Pomigliano d’Arco (Napoli), per la morte di un uomo, senza fissa dimora, ucciso ada due persone nei pressi di un supermercato in via Principe di Piemonte. I cittadini, anche se la vittima non è stata ancora identificata, pensano si tratti di, unche era solito passare la notte riparandosi nei pressi del supermercato dove di giorno chiedeva l’elemosina e aiutava i clienti a portare la spesa. “Era sempre gentile – ricordano su Facebook molti utenti – non faceva male a nessuno e ringraziava mille volte se gli portavano qualcosa. È uno schifo. A cosa siamo arrivati?”. Intanto dall’opposizione arriva la richiesta, al sindaco Lello Russo, di un Consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza, e, al Prefetto di Napoli, della convocazione del comitato per ...