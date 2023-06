Amichevoli Bologna precampionato 2023 2024 | calendario | programma | orari e come seguirle in tv

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Ildelleestivedel: ecco ilin costante aggiornamento con glidi tutte le partite. La squadra allenata da Thiago Motta, dopo un’ottima stagione nella quale ha sfiorato l’ottavo posto in classifica a ridosso della zona europea, si prepara a tornare in campo per cominciare a pensare alla prossima annata. La compagine felsinea,di consueto, sarà impegnata in molte partitein modo tale da prepararsi al meglio e farsi trovare pronta nel momento in cui si inizierà a giocare per i tre punti. La squadra andrà in ritiro a Rio Pusteria-Valles, in Alto Adige, dal 13 al 22 luglio. Di seguito lazione delledel. IN ...