Ambulanza in strada | non basta accostare | se non fai così rischi una multa molto salata

(Di martedì 20 giugno 2023) Quando l’sta passando a luci e sirene spiegate,è d’obbligo: a volte però c’è chi fa il furbetto, maa grosso. Ma cosa dice il Codice dellasul passaggio dei mezzi di soccorso? Cosaa chi li ostacola o addirittura impedisce che passino? Siano multe salate – e non solo – a voler fare i furbi dopo aver accostato per far passare l’– grantennistoscana.itNon ci sono dubbi: quando nel traffico sentiamo la sirena di un’dobbiamo lasciar libero il passaggio al transito del mezzo di soccorso, rallentando e accostando. Mai ostacolare la marcia dell’. Chi avesse qualche dubbio al riguardo non deve far altro che prendere visione del Nuovo Codice della ...

'Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno ...l'ultimo da esprimere e non trovi più laper ...L'uomo è stato soccorso da un'della Croce Rossa di Taggia di rientro da un soccorso a Triora. Ai nostri microfoni ha raccontato: '... Mi è andata bene'."Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno ...l'ultimo da esprimere e non trovi più laper ...

Centro: tra tavolini e dehors, ambulanza costretta alla retromarcia | VIDEO BolognaToday

In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria ... come nella "Storia infinita" quando ti rimane l'ultimo da esprimere e non trovi più la strada per tornare a casa. È forse giusto ...In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria ... come nella Storia infinita quando ti rimane l’ultimo da esprimere e non trovi più la strada per tornare a casa. È forse giusto che ...