Amantina | a 123 anni è la donna più vecchia al mondo Il segreto della sua longevità? Le uova sode

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Prendete un pentolino, riempitelo d’acqua, portatela a ebollizione e preparatevi un uovo sodo. Fatto? Bene: se ripetete questo gesto ogni giorno, vi siete candidati a diventare centenari. Anzi, ben più che centenari. Perché questa è la semplice dieta alla qualedos Santos Duvirgem, che ha appena compiuto 123, attribuisce ilsuaè lapiùdel(o almeno lo dichiara), vive in Brasile ed è conosciuta anche come Dona Júlia. Per lei è stata preparata una gran festa per un compleanno così importante. Anche se non riesce più a parlare è capace di farsi capire molto bene. Ha voluto mettere tutti i convitati a conoscenza del suo: una dieta che rappresenta ...