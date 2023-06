Amadeus e la clamorosa indiscrezione | oggi è il suo anniversario | ma Giovanna Civitillo non ha nulla da festeggiare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 giugno 2023)protagonista di una: pur essendoil suo, non lo festeggia con la compagna di vita. C'è forse un'altra donna?è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Dopo essere stato per anni al timone di diversi game show, da L'Eredità (dove ha conosciuto la sua bellissima showgirl) a Stasera tutto è possibile, passando per Reazione a catena, I soliti ignoti e Affari Tuoi, è arrivata la soddisfazione più grande: quella di condurre la kermesse italiana maggiormente seguita e amata, il Festival di Sanremo. Attorno alla gara canora c'è sempre molto fervore. In particolare, sappiamo che ieriha ...