Alvin e Ilary | i loro saluti che sembravano più un addio

Una missione egregiamente realizzata dai team Banijay Italia e Mediaset, per la quale ringrazio la sempre brava e luminosaBlasi, con Vladimir Luxuria, Enrico Papi,, e il regista Roberto ...... nonostante le difficoltà,è stato sempre perfetto nel suo ruolo e ha portato al termine in maniera egregia questa esperienza sapendo entrare perfettamente in empatia con i naufraghi....... condotta daBlasi insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria su Canale 5, viene vinta da Marco ... Ringrazioche è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise ...

Isola dei Famosi 2023, Alvin spegne le luci della palapa e ringrazia Ilary Blasi: “Ti voglio bene” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Il conduttore radiofonico de "Lo Zoo di 105" ha vinto la finalissima che ha vinto la serata degli ascolti con il 21,1%, arrivato oltre il 40% al momento della proclamazione del vincitore ...È Marco Mazzoli il vincitore de L’isola dei famosi 2023. Il conduttore radiofonico de Lo Zoo di 105 dopo 64 giorni trascorsi sulla ...