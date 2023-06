Alloro in lavatrice | il trucco imbattibile contro i vestiti scoloriti

Leggi su dilei

(Di martedì 20 giugno 2023) In vetrina, quel vestito bellissimo ci ha colpite e non abbiamo potuto fare a meno di acquistarlo, ma già dopo pochi lavaggi il suo tessuto si è scolorito e ormai lo abbiamo relegato in fondo all’armadio. La tentazione di tornare a fare shopping è fortissima, ma sarebbe un vero spreco di soldi e una scelta insostenibile per l’ambiente, viste le risorse che servono per produrre nuovi abiti. Come fare? C’è un trucchetto segreto che in pochi conoscono, e che si rivela davvero infallibile per far tornare brillanti i capi sbiaditi dal tempo. Il nostro alleato portentoso non è altro che il comune: vediamo come usarlo per ridare vita ai nostripreferiti., il metodo dell’è infallibilei capi sbiaditi dal tempo e dai numerosi lavaggi, ci sono diversi rimedi casalinghi da ...