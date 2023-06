' Allegri non mi voleva più' | la verità sull' addio

invece la bocciò,mi voleva più nello spogliatoio e lo disse al dirigente chiedendo chemi fosse rinnovato il contratto. Per me fu una mazzata', scrive Inzaghi. Milan, Inzaghi ...A patto però che trovi continuità nel club di appartenenza, cosa che la Juve epossono garantirgli. Il tecnico bianconero, in attesa delle mosse sul mercato, pare deciso a puntare sulla ...Tradotto: se parte una punta (Vlahovicé incredible nei piani di Max), nel casting bianconero c'è anche Icardi. Intanto il Galatasaraymolla la presa e tiene vivi quotidianamente i ...

Allegri, 8 errori da evitare per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport

Da Miretti e Fagioli, fino a Soulé e Iling-Junior: l’oro della Continassa consente ai bianconeri di ripartire nell’ottica di un futuro più sostenibile ...Pippo Inzaghi racconta il clamoroso retroscena sull'addio al Milan voluto da Allegri nonostante un accordo già trovato ...