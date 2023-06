Alleanza Europa Donna Parlamento | difendere i diritti delle pazienti con tumore al seno

(Di martedì 20 giugno 2023) Nasce l’. Si insedia oggi, nella nuova Legislatura, un organismo composto da un gruppo di Onorevoli che si pone l’obiettivo dicondel. È composto da 26 Senatori e Deputati, sia uomini che donne e appartenenti a diversi schieramenti politici. L’vuole facilitare il dialogo tra le Istituzioni e leattraverso l’ascoltoesigenze e l’impegno a tradurle in norme favorevoli. Per i prossimi anni sono state individuate tre aree d’intervento: il buon funzionamentoBreast Unit, l’implementazione degli screening mammografici e il miglioramento ...

... Assessore all'Energia Regione Abruzzo 10.00 - 10.45 VALENCIA, CAPITALE VERDE D'2024 ... Presidente Let's Do It " Global Clean Up 10.45 - 11.30 TAVOLA ROTONDA Un'più forte tra ...... cittadinanze e appartenenze che si vanno ridefinendo; di un'ineditacon le arti, per dare ... IL RACCONTO DEI SUBCONTINENTI Dall'India alle Americhe, dalle molte anime dell'al ...... a pochi metri da tantissime realtà, là dove una volta c'era il cinema. La Residenza ...Fondazione Comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi ha sottolineato quanto importante sia l'...

Tumore del seno, nasce l'Alleanza Europa donna Parlamento ... Agenzia ANSA

Nasce l'Alleanza Europa Donna Parlamento. Si insedia oggi un organismo composto da un gruppo di onorevoli che si pone l'obiettivo di difendere i diritti delle pazienti con tumore del seno. (ANSA) ...Si è insediata l'Alleanza Europa Donna Parlamento. Un organismo composto da un gruppo di Onorevoli che si pone l'obiettivo di difendere i ...