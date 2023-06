Allarme melamina | piatti e bicchieri per le pappe dei bambini sono un “cocktail” di sostanze tossiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Posessere cancerogeni i, le posate e iutilizzati per ledei? La risposta è “sì”, qualora contengano una sostanza industriale molto diffusa, denominatao melammina, alla base delle resine melaminiche. Queste stoviglie con la loro aria innocente, colori vivaci e simpatici animaletti stampati, attraggono moltitudini di consumatori, nonostante nascondano una triste verità. A contatto con alimenti ad alte temperature sopra ai 70° C, come avviene nel caso di una fumante zuppa o di un rassicurante brodino vegetale, rilasciano melanina e formaldeide,in grado di migrare nei cibi. Lo stesso discorso vale se una ciotola indaè usata in un forno a ...