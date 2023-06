Alibaba | rivoluzione al vertice Chi entra e chi esce

Leggi su formiche

(Di martedì 20 giugno 2023) Anche un gigante come, lo si chiami Amazon cinese o meno, è destinato a cambiare testa, presto o tardi. E così è successo, ma forse con un po’ di sorpresa, al termine di tre anni che più difficili di così non potevano essere per la piattaforma di e-commerce più famosa dell’Asia, nata dall’immaginazione di Jack Ma, l’uomo simbolo del boom tecnologico cinese. Il gruppo ha annunciato la sostituzione del suo amministratore delegato Daniel Zhang, che ha ricoperto la carica per otto anni. Nel 2019 aveva preso il posto del fondatore Jack Ma come presidente dell’azienda. Ora Zhang verrà sostituito come presidente da Joseph Tsai, attuale vicepresidente esecutivo dell’azienda, e come amministratore delegato dall’attuale leader della divisione e-commerce dell’azienda, Eddie Yongming Wu. La Borsa, almeno per il momento, non sembra aver apprezzato, vista la chiusura del ...