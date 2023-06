Alessio Lala spopola su TikTok | ecco il tatuatore con milioni di visualizzazioni sui social

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Lesuivolano con risultati sorprendenti e lui,, raggiunge un altro traguardo. L'ennesimo. Ma facciamo un passo indietro: a 18 annicorona un sogno ed apre uno studio di tattoo a Roma, sua città d'origine dove tutt'ora vive. La tenacia lo fa arrivare ovunque vincendo premi in tutto il mondo, oggi è uno dei punti di riferimento per molti personaggi del jetset. Affidabile, istrionico, leale:in poco tempo conquista la fiducia di tutti. “A 20 anni ho vinto la mia prima convention a La Spezia”, racconta. “Ho tatuato le Selassie, le due principesse del Gf vip, ma anche tanti come Ultimo, Ludwig, zalewski, abraham, Politano”. Da settembre approda su, dopo Facebook e Instagram, con oltre 100 mila followers e video ...