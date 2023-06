Alessia Giandomenico | l’insegnante star di TikTok | “Così uso i social per creare contenuti didattici”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023) Inon sono tutti da demonizzare, non sono solo quelli delle pericolosissime challenge o degli youtuber disposti ad alzare al massimo l’asticella pur di ottenere qualche like (e qualche euro) in più, come la cronaca di questi giorni tragicamente ci ha mostrato. È possibile portare su queste app ancheculturali e, pur sempre con il sorriso, per aiutare i giovani nell’apprendimento o permettere ai più grandi di ripassare argomenti affrontati tra i banchi di scuola. Un esempio è certamente quello di, giovane docente precaria che durante il periodo del lockdown ha iniziato aquesto tipo di, diventando popolarissima: il suo profilo“studiarefacileconale” è seguito da quasi 300mila ...