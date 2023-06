Alessandra Mussolini difende le famiglie omogenitoriali | “Indegno quello che è accaduto a Padova”

(Di martedì 20 giugno 2023) Ieri la procura diha impugnato l’atto di nascita (registrato il 30 agosto 2017) di una bambina figlia di due donne. La stessa sorte per altri 33 atti di bambini nati da coppie omosessuali. E contro questa decisione si è scagliata. “che è successo ada parte della procura che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive èdi un paese civile. Come andare a buttare una bomba in una famiglia e questo va a colpire soprattutto i bambini. Si è spezzato e si tenta di spezzare una catena di affetti consolidata”. Buongiorno. Un mio breve commento su quantoieri a #. pic.twitter.com/iUxxzSNlJk —(@Ale ...

'Quello che è successo a Padova da parte della Procura, che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive, è indegno di un paese civile '. Così, europarlamentare del gruppo Ppe, ha commentato in un video su Twitter la richiesta della Procura di Padova di cancellare e rettificare il cognome dei bambini di 33 famiglie ...Martedì 20 giugnoha commentato duramente sul suo account Twitter la scelta della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita registrati dal 2017 a oggi dal sindaco Pd Sergio Giordani. In ..."Quello che è successo a Padova da parte della Procura che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive è indegno di un paese civile": cosìsul suo profilo di europarlamentare su Instagram stigmatizza la decisione della procura con parole nettissime che stanno scatenando dibattito sul web."È come buttare una bomba in ...

Stop a figli di due mamme, Alessandra Mussolini: “Indegno quello che è successo a Padova” Il Fatto Quotidiano

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Martedì 20 giugno Alessandra Mussolini ha commentato duramente sul suo account Twitter la scelta della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita registrati dal 2017 a oggi dal sindaco Pd ...