Alessandra Drusian delusa da Fabio | brutto gesto dopo la finale dell’Isola dei Famosi

(Di martedì 20 giugno 2023) Ieri si è conclusa l’Isola deie gli ex concorrenti hanno portato a termine questa esperienza e sono tornati alla vita normale, o quasi. Attualmente, infatti, tutti si trovano anche in Honduras, in attesa di prendere il volo per l’Italia. Tra di essi, ovviamente, c’è anche, la quale è rimasta un po’ L'articolo proviene da KontroKultura.

Marco Mazzoli vince L'Isola dei Famosi 2023 con il 60 per cento delle preferenze. Al secondo posto Luca Vetrone . Alessio Lo Cicero terzo, Pamela Camassa quarta equinto. Marco Mazzoli vince L'Isola dei Famosi 2023 Mazzoli dedica la vittoria all'amico Paolo Noise e a Chico Forti, l'italiano detenuto per molti anni in Florida. Noise è stato ...Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa,, Cristina Scuccia si sono, invece, classificati rispettivamente nella seconda, terza, quarta e quinta posizione. Grandi emozioni per ...Per Scuccia solo il sesto posto, alle spalle die Pamela ...

Alessandra Drusian è la seconda eliminata della finale de L'Isola Novella 2000

Nell'immagine si vedono chiaramente Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero assieme a Pamela e Alessandra Drusian, ma al posto di Cristina Scuccia spicca la moglie di Mazzoli. L'assenza dell'ex ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...