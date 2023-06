Alba Parietti sulle nozze con Fabio Adami | “Non sarò più una signora”

(Di martedì 20 giugno 2023) "Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione", le parole della showgirl 61enne in merito alla decisione di non sposarsi con il compagno. L'articolo proviene da DireDonna.

Ospiti in studio, Rita Rusic, Marcello Masi e Manuel Bortuzzo . L'autrice di una gaffe dalla quale il conduttore ha dovuto dissociarsi è, però, la giornalista Concita Borrelli , che se ...Ospiti della puntata di oggi del talk di Rai1: daa Manuel Bortuzzo Alberto Matano nella puntata di oggi del suo talk ha avuto moltissimi ospiti, oltre alla giornalista, sono ...Dopo una sequenza infinita di slittamenti e rinvii finalmente c'è una data: Non sono una signora andrà in onda a partire dal 29 giugno . Ad annunciarlo è stataospite nella puntata di oggi de La vita in diretta . La conduttrice ha svelato anticipazioni ed aneddoti sul suo programma e soprattutto, dopo mesi, ha rotto il silenzio sui motivi del ...

Alba Parietti: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti e fu subito nostro figlio Francesco. Non mi sposerò con... Corriere della Sera

Non Sono una Signora, il programma con le drag queen, condotto da Alba Parietti. Ecco quando inizia, puntate, quando finisce.Arriva un annuncio in queste ore che riguarda il grande conduttore Pippo Baudo. Purtroppo è andata così… Pippo Baudo è uno dei presentatori Rai più amati e apprezzati dal pubblico. Ha veramente fatto ...