Alba Parietti sulle nozze con Fabio Adami | “Non sarò più una signora”

(Di martedì 20 giugno 2023), nella giornata di ieri, 19 giugno 2023, ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera in cui ha voluto condividere con i lettori alcuni aspetti della sua vita privata, soffermandosi sulla relazione attuale con, conosciuto nel corso del 2022, e rivelando la decisione inattesa di non voler convolare acon il compagno. “Nonpiù una, non mi sposerò con”, ha dichiarato la showgirl 61enne, facendo lucemotivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione, contrariamente a quanto aveva affermato in passato: Ho incontrato l’uomo giusto, per gioco mi chiama ‘la definitiva’. Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione. Ha due ex ...

La conduttrice di "Non Sono una signora"La lunga attesa per il ritorno diin Rai sta per terminare. Si alza, dal 29 giugno, il sipario sul programma serale 'Non sono una signora' condotto da. La ...- Durante la sua partecipazione a X Factor gli dedica un post su Instagram la showgirl, che si dice conquistata dal suo fascino ( mi sono innamorata ... sarà insano ma cosa ci posso ...... la confessione di

Alba Parietti: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti e fu subito nostro figlio Francesco. Non mi sposerò con... Corriere della Sera

La lunga attesa per il ritorno di Alba Parietti in Rai sta per terminare. Si alza, dal 29 giugno, il sipario sul programma serale “Non sono una signora” condotto da Alba Parietti. La messa in onda giu ...La cantante e showgirl si racconta alla vigilia della partenza di ‘Non sono una signora’, il programma condotto da Alba Parietti in cui farà parte della giuria ...