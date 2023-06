Alba Parietti | Nella vita ci vuole talento | ma anche fortuna

(Di martedì 20 giugno 2023) «Imitavo Dalla Di Lazzaro, Jerry Calà si fece subito avanti Dissi no a un film di 007 per non studiare l’inglese» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 25 Leopardata dalla testa al piedi e con i capelli cotonati frisè passò e ripassò davanti alla Rai di Torino. «Quando mia madre mi vide conciata così si mise a piangere, lei che non aveva pianto nemmeno ai funerale della sua. E al ritorno mi mise la testa sotto al rubinetto. Avevo 17 anni ma ne dimostravo 20, ora che ne ho 61 mi dicono che ne dimostro sempre 20, beh, facciamo 30», se la ride. «La vanità è un mio difetto eppure lo ostento». La passerella era mirata. «C’era Enzo Trapani che registrava Non Stop, con Verdone, I Gatti, Troisi. Volevo farmi notare. Mi abbordò Jerry Calà, il “tampinatore” del gruppo. Prese il mio numero, mi corteggiava, non un gran complimento, visto che ci provava con tutte. La ...

La 61enne rivela: "Ai tempi di Galagoal molti calciatori mi facevano la corte, soltanto uno ebbe successo" Niente nozze col compagno 55enne: " Non mi sposerò con Fabio Adami"a 61 anni conserva la sua bellezza intatta, conturbante. "Avevo 17 anni ma ne dimostravo 20, ora che ne ho 61 mi dicono che ne dimostro sempre 20, beh, facciamo 30 " , dice al Il ...Presente, passato e futuro perche si racconta a 360° tra lavoro e amore. Tv, ex ma anche l'attuale storia con Fabio Adami. Intervista al Corriere della Sera perche ha raccontato diversi aspetti della ...esulta, finalmente va in onda Non sono una signora, merito dei nuovi arrivati in ...

Alba Parietti: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti e fu subito nostro figlio Francesco. Non mi sposerò con... Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alba Parietti, la conduttrice televisiva e opinionista torinese, nota per il suo essere molto diretta, nelle ultime ore, si è raccontata in un'intervista ripercorrendo gli amori ...