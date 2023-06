Al via la ‘maturità 2023’ | gli errori da evitare durante le prove scritte e il colloquio orale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiConto alla rovescia per l’inizio dell’esame di maturità 2023, il primo senza le regole speciali per la pandemia. La data segnata in rosso sul calendario è quella di mercoledì 21 giugno quando i 536.008 candidati ammessi (dati del Ministero dell’Istruzione) torneranno sui banchi di scuola per sostenere la prima prova nazionale di italiano. Complici ansia ed emozione, il rischio di sbagliare è dietro l’angolo: ecco qualche consiglio suglidala fase dei compiti scritti e dei colloqui orali Complice l’emozionelo svolgimento dellee dell’, è più facile incappare inche all’apparenza possono sembrare banali. Ecco qualche comportamento giusto da tenere per ...