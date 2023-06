Al via gli esami di maturità | Rete SupeRare | per i ragazzi con disabilità questo in cosa si converte?

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo di- Anche domani si darà il via aglidi, isi avvieranno ad un nuovo percorso di vita che li condurrà verso ladi vita. Le ansie della notte prima deglisaranno momenti da ricordare per tanti, ognuno affronteràmomento a modo suo ma, comunque, è un momento di crescita per i più. L'articolo .