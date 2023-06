Al Teatro Massimo la presentazione del Premio Cristiana Matano

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Sarà presentata giovedì 22 giugno, presso la Sala Onu deldi Palermo alle ore 11, l’ottava edizione di “Lampedus’amore –giornalistico internazionale”, in programma a Lampedusa dal 6 all’8 luglio. Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Elvira Terranova, interverranno, con il presidente dell’Associazione “Occhiblu” Filippo Mulè che illustrerà il programma anche quest’anno costruito su momenti musicali, teatrali e di riflessione su temi di attualità, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, il segretario di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto e i rappresentanti degli sponsor. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il Taobuk Gala si è aperto sulle note coinvolgenti di Stayin' Alive, mirabilmente interpretata dal violinista di fama mondiale David Garrett, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica del...Sarà presentata giovedì 22 giugno, presso la Sala Onu deldi Palermo alle ore 11, l'ottava edizione di "Lampedus'amore " Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano", in programma a Lampedusa dal 6 all'8 luglio. Alla conferenza stampa,...L'imposta di soggiorno è applicata fino ad undi 15 (prima era 5 ) pernottamenti ... L'assessore ha paragonato Imperia e Sanremo e ci vuolecoraggio: non abbiamo un, non abbiamo ...

"Festa della musica" al Teatro Massimo: tre giovani compositori in prima assoluta a Palermo Balarm.it

(Adnkronos) – Sarà presentata giovedì 22 giugno, presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo alle ore 11, l’ottava edizione di “Lampedus’amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Mata ...Si conclude oggi la XIII edizione di Taobuk Festival SeeSicily, ideato e diretto da Antonella Ferrara, con il sostegno della Regione Siciliana. Oltre ...