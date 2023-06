Al Mubarak | Il Palermo è pronto per la Serie A! Le dichiarazioni del presidente del Manchester City

(Di martedì 20 giugno 2023) Ildel, Khaldoon Al, condivide le sue ambizioni per il, dichiarando che il club siciliano potrebbe presto raggiungere laA Khaldoon Aldel, ha recentemente fornito un’intervista ai canali ufficiali del club inglese, in cui ha riflettuto non solo sulla stagione del, ma anche sui club appartenenti alGroup, tra cui spicca il. Durante l’intervista, Alha espresso le sue molte aspirazioni nei confronti del club siciliano e la volontà di vederlo raggiungere laA, il massimo campionato ...

Ma Alguarda già avanti: ' Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare ilmolto presto, si spera, in Serie A - dice nell'intervista sui canali ufficiali del Manchester City - ...

"Il nostro gruppo continua a crescere e lo fa ponderando ogni sua scelta. L'estate scorsa il Palermo si è unito al City Football Group. (ANSA) ...'Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club' PALERMO (ITALPRESS) - 'Continuiamo a crescere in modo ...