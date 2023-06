Air Show ‘Le bourget’ | Grassi Tea Aerospace | Accordo fatto con Dornier

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato la 54/a edizione del salone aeronautico di Parigi ‘Le Bourget‘, il più importante al mondo. Tra i 2.500 espositori presenti al salone in programma da oggi fino al 25 giugno anche tante aziende italiane e internazionali come Leonardo, Safran, Thales, Ase SpA. In totale, nel mega-salone da 125.000 metri quadri sono esposti 158 tra aerei, droni ed elicotteri. Abbiamo incontrato Raimondo, presidente di ‘Tea‘, holding di riferimento di Ase SpA: “Il 1919 è l’anno del primo volo transatlantico, e l’anno in cui è iniziata la nostra avventura nell’industria aerospaziale e della difesa. Nati come divisione avionica della Fiat, abbiamo attraversato la storia come Fiat Avio, Marelli Avio, Simmel Difesa e poi, nel 1998, siamo diventati Ase-Elettrical Systems azienda ...

Il salone di Le Bourget L'biennale di Le Bourget di quest'anno si è presentato come il salone della ripresa, dopo gli anni della pandemia che hanno duramente colpito in particolare il ...A Parigi si brinda ai 120 anni di Secondo Mona . L'azienda aeronautica di Somma Lombardo è con la sua squadra dirigenziale è a Le Bourget al Paris2023, il salone aeronautico per eccellenza che torna nella capitale francese dopo ben 4 anni. Ieri l'apertura ufficiale con il Primo ministro francese Emmanuel Macron e la visita nel ...Felici e carichi i conduttori dello. "Siamo prontissimi", dice Alan Palmieri. "Il cast è come ... Gold sponsorAction Vigorsol e la partecipazione di Poste Italiane. I fornitori ufficiali Acqua ...

Il 25 giugno Frecce tricolori a Policoro per l'Air Show 2023 Agenzia ANSA

ha annunciato l'acquisizione di 22 ordini (più due opzionati), nei primi giorni del salone aeronautico "Paris Air Show", iniziato il 19 e che si terrà fino al 25 giugno. "Questi nuovi ordini ...Air India finalizza l'ordine per un massimo di 290 Boeing Single-Aisle and Widebody Jets Boeing e Air India hanno annunciato oggi di aver finalizzato un ordine per un massimo di 290 nuovi jet Boeing e ...