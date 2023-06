Una violenza. Quanto accaduto a Bordeaux , nella giornata di ieri, ha davvero dell'incredibile. Un'di rara violenza e crudeltà che ha visto vittime una donna sulla settantina e la sua nipotina , ...- Entra come una furia in , morde un medico e rompe il dito al titolare: clienti impauriti. Oggi, martedì 20 giugno,in centro a Mestre. Un uomo straniero, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha fatto irruzione nella farmacia all'Europa, in , aggredendo i medici all'interno. Mattia, il ...Episodioa Foggia . Dopo la promozione in Serie B mancata a causa il doppio ko contro il Lecco in finale ... l'ex Pietro Iemmello aveva subito due tentativi diin campo da parte dei ...

Aggressione choc, nonna e nipotina sbattute per terra: il video è terribile. La violenza sconvolge la Francia leggo.it

Una violenza choc. Quanto accaduto a Bordeaux, nella giornata di ieri, ha davvero dell'incredibile. Un'aggressione di rara violenza e crudeltà che ha visto vittime una donna ...Un senzatetto quarantenne morto a Pomigliano D'Arco dopo essere stato picchiato selvaggiamente da due o tre persone ...