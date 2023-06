AEW | Notevolmente migliorate le vendite dei biglietti di Collision dopo il ritorno di CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 giugno 2023) Nelle scorse settimane vi avevamo riportato come la AEW stesse faticando con ledeidel nuovo show, che stentavano a decollare. A seguito però deldi CMsabato scorso Dave Meltzer ha segnalato che la vendita deiha subito un notevole boost. “Grande aumento nelleda sabato” Gli show a cui si riferisce Meltzer in particolare sono quelli di Toronto, per il quale sono stati venduti 3000, e quello del 29 Giugno di Hamilton, per il quale si sono raggiunti i 1500venduti al momento. Potrebbero non sembrare numeri pazzeschi, ma come sottolineato dallo stesso Meltzer considerata la situazione di due settimane fa, si può notare un netto miglioramento, ...