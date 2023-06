(Di martedì 20 giugno 2023) Allo stato attuale, secondo una ricerca del centro studi del Parlamento europeo, l’adozione congiunta completa da parte dio stesso sesso è legale in 13’Ue. Cipoi altri 4che hanno adottato normative che fissano alcuni limiti. Ecco, Paese per Paese, l’indicazione’anno in cui la normativa è entrata in vigore e quali limitistati fissati: -...

... quegli atti che riconoscevano ai figli delleomogenitoriali gli stessi diritti degli altri, ... non solo in tema di omogenitorialità, ma anche di, affidi e tutto ciò che può migliorare ...Almeno finché non arriverà la riforma della legge sulleche le apra anche alleLgbtqia+. Sono in 23 mila a rientrare nella categoria di chi ha "bisogni speciali". Giulia - nome di ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, la svolta del Ciai: "Apriamo anche a single egay, così più bimbi avranno una famiglia" "Kata trascinata oltre il cortile". Caccia ai rapitori ...

Adozioni coppie gay: sono legali in 13 Paesi dell'Unione Europea Gazzetta del Sud

Per armonizzare il quadro legislativo il Parlamento europeo sta discutendo una proposta di regolamento sul riconoscimento della genitorialità tra Stati membri ...Gabriele Piazzoni: "La decisione della Procura di Padova di impugnare a posteriori 33 certificati di nascita, è surreale, oltre che umanamente ...