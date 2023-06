Ad “Avellino Letteraria” omaggio a Pierpaolo Pasolini a cento anni dalla nascita

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, sabato 24 giugno alle 18, presso villa Amendola, celebra il ricordo del centenario delladi. Scrittore, regista, giornalista, pittore, poeta, un intellettuale eclettico, soprattutto “scomodo” del Nove. Un borghese anti-borghese, che ha usato anche il mezzo del cinema per avviare un cortocircuito interno dando voce agli ultimi, ai semplici, agli esclusi ai discriminati, banalizzando anche la figura degli attori professionisti. La storia di un intellettuale impegnato, consacrato alla verità al punto da morirne, martire, in un campetto da calcio ad Ostia, nel 1975. Una vita piena, tra processi per pedofilia, atti osceni, di film finiti in tribunale, romanzi scandalosi e dichiarazioni proibite. Una storia di ...

Oltre che per l'opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle creature, è riconosciuto come uno dei padri della tradizioneitaliana. Ricordiamo che l'ingresso è libero....del dibattito dal titolo ""L'apporto di un Francescano italo - arbëresh alla rinascitae ... Nicola Luigi Norcia (sindaco di Greci(comune in provincia di)). Tra gli argomenti ...Oltre che per l'opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle creature, è riconosciuto come uno dei padri della tradizioneitaliana. Ricordiamo che l'ingresso è libero.

Continuano gli appuntamenti con Avellino Letteraria: “Una disperata vitalità” AvellinoToday

al Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione dei due romanzi storici di Eleonora Davide: “Il “Normanno” e “Dominus, il codice del destino”, pubblicati rispettivamente nel 2019 e ...«Innamorati della musica» sfoggia il suo vestito estivo. La storica rassegna musicale, promossa dall'associazione Igor Stravinsky, ritorna con un ricchissimo programma.