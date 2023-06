Accusato dell’omicidio di una bambina | esce dal carcere dopo 28 anni per non aver commesso il fatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) L’ufficio del procuratore generale dell’Arizona ha riesaminato in modo indipendente il caso di Barry Lee Jones, oggi 64enne, affermando che la condanna per omicidio di primo grado emessa nel 1994 nei suoi confronti doveva essere annullata. Jones fu condannato perucciso la figlia di 4della sua fidanzata di allora, Angela Rene Gray. Secondo quanto ricostruito da The Indipendent, nel maggio del 1994 la piccola Rachel Yvonne fu trovata incosciente nel suo letto e poi dichiarata morta a causa di una lacerazione intestinale dovuta a un trauma contusivo addominale. Jones, che quel giorno aveva trascorso del tempo da solo con, fu individuato come responsabileessere stato interrogato per cinque ore. I difensori pubblici federali hanno però scoperto, a distanza di tempo, ...