Accudire un nipote è un piacere | ma in questi Paesi è riconosciuto come lavoro | a quanto ammonta il sussidio

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 giugno 2023) I nonni si impegnano ogni giorno adi nipotini. Eppure questo loro impegno ha un valore dal punto di vista professionale ed economico. In alcuniè un servizio retribuito, quello offerto dai nonni nell’accudimento dei nipoti. In Italia, suonerebbe un po’uno scandalo, soprattutto a livello morale. Nel Bel Paese, però, nove bimbi su dieci sono accuditi dai nonni. I nonni vanno pagatibaby-sitter? – ilovetrading.itE qualche anno fa, anche da noi, si era parlato della possibilità di introdurre unda parte dello Stato per retribuire ilsvolto da queste persone. Stando alle statistiche dell’ISTAT, l’80% dei nonni che hanno responsabilità di cura non sono ancora in pensione, ma dedicano tempo, energia e anche soldi all’accudimento dei nipoti. Dunque ...