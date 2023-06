“Abuso su un 12enne in comunità” | sacerdote casertano condannato a 8 anni in appello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Ottoin. È la condanna confermata ina don Livio Graziano, ildella diocesi di Aversa, nel, dalla Corte d’di Napoli. I giudici hanno respinto il suo ricorso non variando la sentenza inflitta in primo grado, nel novembre 2022, dal tribunale di Avellino che lo aveva riconosciuto colpevole di abusi su undella provincia di Salerno. Nell’estate 2021, il minorenne era ospite presso la“Effatà, apriti” di Principato Prata Ultra, in Irpinia, diretto dal. La sentenza di primo grado ha disposto anche il riconoscimento dei dalle parti civili, ossia il minore e i genitori, assistititi dai legali Giove ...