Abusi su un 12enne in Irpinia | confermata condanna a 8 anni per il prete casertano Livio Graziano

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtti sessuali con minorenne:laa 8di reclusione per don, sacerdote della diocesi di Aversa, originario di Lusciano nel. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il ricorso, proposto dai legali del, attualmente in custodia cautelare ai domiciliari. In aula l’imputato ha rilasciato dichiarazioni spontanee, respingendo ancora gli addebiti. Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni. In primo grado, il tribunale di Avellino ha riconosciuto colpevoledisu undella provincia di Salerno. Il ragazzino, nell’estate 2021, era ospite presso la sua comunità “Effatà, apriti” di Principato Prata Ultra, in ...