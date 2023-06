Abbiategrasso | ricorso per la bocciatura dello studente che aggredì l’insegnante

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 giugno 2023) con un coltello lo scorso maggio Loche lo scorso 29 maggio ha aggredito e ferito con un coltello in classe la propria insegnante di italiano e storia, Elisabetta Condò, all’interno dell’istituto Alessandrini è stato escluso dallo scrutinio di fine anno scolastico e dunque bocciato. La decisione però non è piaciuta al legale della famiglia del giovane, decidendo di avanzare un. Lo stesso legale ha, inoltre, fatto richiesta di revoca del provvedimento di reclusione – il giovane si trova recluso al Beccaria – indicando come alternativa l’inserimento in una comunità. Leggi anche: Non solo Emanuela Orlandi, tante altre sparizioni a Roma nello stesso periodo Nei giorni scorsi la docente, Elisabetta Condò, ha scritto una lunga nota – pubblicata su Facebook – in cui dice: Sonoche ha subito un accoltellamento ...