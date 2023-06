Abbiategrasso | espulso e bocciato il sedicenne che accoltellò la prof La famiglia fa ricorso

(Di martedì 20 giugno 2023) Lo studente che ha accoltellato a soli 16 anni la suaessoressa di italiano adè stato. Il consiglio di istituto, riunitosi in seduta straordinaria, ne ha votato all’unanimità l’esclusione dallo scrutinio, che comporta la non ammissione all’anno successivo. Il provvedimento è stato notificato alla, insieme a quello di espulsione dalla scuola. Intanto laessoressa Elisabetta Condò, ferita il 29 maggio scorso, è uscita dall’ospedale dopo qualche giorno di degenza. Ha ricevuto sei fendenti di cui uno alla testa che le ha provocato una microfrattura. Condò sta affrontando un lungo periodo di riabilitazione fisica coadiuvata anche da supporto psicologico. Lafasulla bocciatura Se da un lato l’allontanamento ...

