A Roma e a Milano

... Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti,, Verona. Bollino giallo a Bari, Cagliari, Civitavecchia,, Napoli, Palermo, Torino, ...... è previsto bollino arancione, allerta di livello 2, in 13 città comprese, Firenze e Bologna. ... Sempre giovedì è previsto bollino giallo, allerta di livello 1, in 10 capoluoghi (tra cui, ...... South Carolina) e in Italia (Lerici, Portovenere, e sui Navigli a). L'evento, organizzato ... Verrà presentato venerdì, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica Simonetta Commendi di via, '...

Milano contro Roma, perché riparte la sfida per il risparmio degli italiani (e cosa c’entra Berlusconi) Corriere della Sera

Milioni di persone, 51 Pride nel Paese. Le parate per i diritti sono la prima prova di piazza contro il governo dei no ai diritti. Radaelli (Arcigay Milano): ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...