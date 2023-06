A rischio la chiusura dei reparti ospedalieri a Polla | l’appello dei sindaci a De Luca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Vallo di Diano chiedono un incontro urgente con il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De, per porre in essere misure immediate in merito alla grave situazione di carenza di organico in cui versa l’ospedale di, in provincia di Salerno. Lo annunciano in un documento gli stessiche si sono incontrati a Padula presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano alla presenza, tra gli altri, dei consiglieri regionali Corrado Matera e Michele Cammarano e del consigliere provinciale salernitano Giuseppe Ruberto. Tre le richieste principali contenute nel documento: richiamare in servizio i medici specialisti in pensione, l’inserimento in servizio dei medici specializzandi presenti nelle graduatorie dei concorsi già espletati e l’individuazione ...