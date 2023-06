A Padova la procura dichiara illegittimi 33 atti di nascita dei figli di famiglie omosessuali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Alla Camera è iniziato l’esame del disegno di legge per rendere la maternità surrogata un reato universale, estendendo ai genitori che la eseguono in Paesi stranieri in cui è legale il divieto e le relative sanzioni che esistono già nel nostro Paese. Fuori dall’aula, ladiha impugnato 33di, che documentavano il riconoscimento deidi coppie omogenitoriali, «cancellando» di fatto il genitore non biologico. Trentatré casi, in totale, ovvero tutti quelli che il sindaco di, Sergio Giordani del Pd, ha reso validi a partire dal 2017. E tutto accade nel mese del Pride. «Dal 2017 trascrivo glididelle bambine e dei bambinidi due mamme. È un atto di responsabilità, non accetto il ...