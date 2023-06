A Milano “Stealth Wealth – Ricchezze nascoste tra strade in salita”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023)(ITALPRESS) – Istituto Ganassini organizza per il terzo anno consecutivo insieme a Radioimmaginaria, radio e network europeo degli adolescenti, una maratona radiofonica presso la terrazza della propria sede a. Oggi, 20 giugno, Istituto Ganassini, che grazie al suo programma di Corporate Social Responsibility sostiene e finanzia progetti e iniziative improntate alla tutela dell’ambiente, delle persone e delle comunità, presenta “train”, un evento trasmesso in diretta dalle ore 12 alle ore 17 su Radioimmaginaria per raccontare al pubblico e alle nuove generazioni il proprio impegno.L’evento ha come obiettivo quello di ispirare il pubblico presente e in ascolto raccontando storie di ...