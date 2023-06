A Masseria Campito “Aspri d’Autore” | arte e bellezza in vigna

(Di martedì 20 giugno 2023) di Fiorella Franchini Tempo d’estate, tempo di rassegne culturali all’aria aperta. Ha il profumo del vino di terra aversana la manifestazione “”, creata e diretta da Gaetano Ippolito e patrocinata dall’imprenditore napoletano Paolo Saviano, che ospiterà presso la, a Gricignano di Aversa, un articolato cllone di eventi. Un’azienda agricola trasformata nel 2010 in vitigno pregiato con sei ettari coltivati a uve biologiche di altissima qualità per la produzione dell’no, secco e asciutto, di perlage finissimo e persistente, chiamato da Mario Soldati il “grande, piccolo vino”. La Vite, l’Uva e il Vino sono simboli ancestrali di rinascita, di amore, di pace, di gioia, di rivincita sulla morte e non sorprende l’atmosfera suggestiva che sanno evocare ...

