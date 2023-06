A Le Bourget | Roma e Parigi rafforzano la cooperazione sugli acquisti militari

(Di martedì 20 giugno 2023)stringono lanel procurement militare e nell’individuazione di possibili programmi di. L’occasione è stata la visita del segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti italiano, il generale Luciano Portolano, e il delegato generale della Direzione generale degli armamenti francese, il generale Thierry Carlier, nel corso del Salone aeronautico internazionale in corso in questi giorni a Le. Oltre alla Roadmap capability relativa alle acquisizioni della Difesa, i due ufficiali hanno anche siglato il memorandum d’intesa relativo all’aggiornamento di mezza vita dei cacciatorpediniere classe Orizzonte (fregate di primo rango classe Horizon secondo la nomenclatura transalpina), che prevede l’ammodernamento delle stesse a cura della joint ...

... Domenico Siniscalco e Emma Marcegaglia (fino a martedì 20/06/2023) Paris Air Show Le- Tra ...00 - Assarmatori Annual Meeting 2023 - Il meeting annuale di Assarmatori si terrà a, presso il ...... Domenico Siniscalco e Emma Marcegaglia (fino a martedì 20/06/2023) Paris Air Show Le- Tra ...00 - Assarmatori Annual Meeting 2023 - Il meeting annuale di Assarmatori si terrà a, presso il ......nella settimana del Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi - Le; ...33 BTp: spread apre a 159 punti base, rendimento fermo al 4,03% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -,...

Mbda Italia, Soccodato a Le Bourget: avventura interessante Libero Tv

Eventi Air Show 'Le bourget', Grassi (Tea Aerospace): Accordo fatto con Dornier - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Parigi, 20 giu. (askanews) - "Per me è un'avventura molto interessante, dopo 18 anni in un ruolo Corporate Leonardo passo in un'azienda operativa, una joint venture, la più grande del settore missilis ...